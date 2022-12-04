كاساس معجب بلاعبي الدوري العراقي ويتعهد بإعداد منتخب "قوي"

شفق نيوز/ اعرب مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس، عن إعجابه بعدد من لاعبي الدوري العراقي وتعهد بإعداد منتخب قوي وقادر على تمثيل العراق بالمحافل الدولية.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس يعمل بجد من اجل اعادة المنتخب العراقي وتجهيزه للمرحلة المقبلة ، سيما وانه يتابع الدوري الممتاز وتولدت لديه فكرة ومعلومات جيدة لبناء منتخب آني ومستقبلي".

واضاف ان "كاساس اعجب باللاعبين العراقيين ووعد ببناء منتخب قوي قادر على تمثيل العراق في بطولات قوية".

واستطرد بحر العلوم قائلاً، إن "رئيس وأعضاء الاتحاد مساندون بشكل كبير لمهمة كاساس لتهيئة الأجواء وتوفير وسائل النجاح ، وتسهيل مهمة إجراءات دعوة المحترفين الذين يقنعون بمستوياتهم المدرب كاساس".