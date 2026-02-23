كاساس مدرباً لنادي سنغافوري

شفق نيوز- سنغافورة

أعلن نادي ليون سيتي سيلورز السنغافوري، يوم الاثنين، تعيين المدرب الإسباني خيسوس كاساس مديراً فنياً للفريق الأول بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028.

وذكر النادي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كاساس يتمتع بخبرة تدريبية دولية واسعة، حيث سبق له العمل مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا، قبل أن يتولى تدريب المنتخب العراقي ويقوده لتحقيق لقب كأس الخليج.

من جانبه، أعرب كاساس، عن سعادته بخوض تجربة جديدة في الدوري السنغافوري، مؤكداً تطلعه إلى تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ويأتي التعاقد ضمن مساعي النادي لتعزيز مشروعه الرياضي والمنافسة بقوة على البطولات خلال المواسم المقبلة.

هذا وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في 28 آذار 2025، إقالة مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، بشكل رسمي، وتشكيل لجنة مالية خاصة بإنهاء عقده.