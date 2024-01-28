كاساس : مباراتنا المقبلة ستكون صعبة ومنتخب الأردن لن يكون سهلاً

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، يوم الأحد، مواجهة المنتخب لنظيره الأردني غدا الاثنين ضمن الدور الـ16 لبطولة كأس آسيا بأنها "صعبة ولن تكون سهلة"، في حين أشار إلى أنه "من الغباء" ربط نتائج المباريات باللقاءات التلفزيونية التي اجريت قبلها.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن المباراة، إن "كل الفرق في مستوى متقارب، وإذا أردنا الفوز بالبطولة علينا الفوز بـ 4 مباريات، وبالفعل سنقاتل على الفوز وبامكاننا تحقيق الفوز بالمباريات"، مستدركا بالقول "لكن الموضوع لن يكون سهلاً، اذا ارتكبنا خطأً واحداً قد نخرج، والسعودية فازت ضد الارجنتين في كأس العالم ولكن هذا لن يكون سهلاً كل مباراة يمكن لنا ان نفوز بها اذا قدمنا اداء مثالي".

واضاف ان "أسلوب الأردن الدفاعي لن يقلقني ولدينا دائمًا أساليب تكتيكية مختلفة لكل خصم هويتنا هي كرة قدم واضحة وهجومية وتعتمد على الاستحواذ"، مردفا بالقول: اننا جاهزون لمباراة الغد والأردن ايضاً سيكون جاهزاً، اشكر الجمهور العراقي الذي سيتواجد غداً والاردن سيكون له مشجعين ايضاً.

وبين كاساس ان الأردن فريق محترم بكل تأكيد وان المباراة ستكون مثل باقي المباريات، صعبة ومنتخب الأردن لن يكون سهلاً ونأمل ان نقدم نفس الاسلوب.

واشار إلى أنه "سنحاول ان نجد الحلول في المباراة لأننا نعتمد على أسلوب تكتيكي مختلف، ونحاول ان نسيطر على الكرة وان نخلق عدد كبير من الفرص ولا اعرف ماذا ينتظرنا في المباراة"، مؤكدا "اذا ما اردنا الفوز بجميع المباريات علينا دائماً أن نكون جاهزين بنسبة مضاعفة، وفي كرة القدم كل شيء ممكن، واذا حدث خطأ واحد نقول وداعا".

وتابع مدرب المنتخب العراقي ان "المباراة فيها تكافىء وفرص كبيرة، واعتقد اننا على نفس المستوى مع الاردن ولديهم مدرب ممتاز وثلاثة هدافين خطيرين، ولدينا عناصر ايجابية، ولكن الاردن تملك عناصر جيدة أيضاً وعلينا ان نستثمر الفرص التي تتاح لنا خلال سير المباراة لكسب الفوز وانتقلنا لمرحلة اهم من البطولة".

ورداً على سؤال حول حضوره برنامج تلفزيوني قبل مواجهة الأردن، قال خيسوس كاساس، "انا كنت بانتظار هذا السؤال". (المجلس).

واضاف، "قبل ثلاثة ايام اجريت مقابلة مع أحد المواقع الإسبانية، كما أجريت مقابلة مع صحيفة في الإمارات في الفندق، وقبل ثلاثة ايام من مباراتنا مع اليابان أجرينا مقابلة مع ماركا الإسبانية ومقابلة مع صحيفة اسبانية".

وتابع، "ماذا حصل ، لقد فزنا في المباريات جميعاً".

وختم قائلا إن "لم نفز غداً فسيقولون بان كاساس اجرى مقابلة".

واشار إلى أن "هذه تصريحات غبية جداً ومن يقولها فأنه سيقصد الاذى للعراق".