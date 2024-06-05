كاساس: مباراة اندونيسيا ستكون صعبة وسنحاول الفوز بها

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الأربعاء، مباراة المنتخب أمام نظيره الإندونيسي بأنها ستكون "صعبة" على اعتبار أن الخصم سيلعب على أرضه وبين جمهوره.

وتُقام المباراة غدا الخميس ضمن إطار الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية و نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا ، المكسيك ، كندا.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن : مباراة اندونيسيا ستكون صعبة وهو يلعب على ملعبه سنحاول الفوز بهذه المباراة، مردفا بالقول، إن مباراة الغد ستكون مختلفة عن مباراة البصرة.

ومضى قائلا: نحن تأهلنا بالفعل ويمكننا تجريب بعض اللاعبين الجدد لذلك اعتقد بأننا سنختبر اللاعبين يوم غد، متوقعا تأهل اندونيسيا للمرحلة المقبلة لحاجتهم الى نقطة واحدة.

وأضاف كاساس، أنه بالفعل نحاول التأقلم مع الأجواء في اندونيسيا، و سنحاول التغلب على ذلك من خلال تناول السوائل، وعندما نحتفظ بالكرة أكثر لن نحتاج الى الجري الكثير.

وحول استدعائه لعددٍ من الوجوه الشابة، أوضح كاساس بأن أبوابَ المنتخب الوطنيّ ليست حكراً على أسماء محددة بقدر أن التواجد متاحٌ لمن هو الأفضل من غيره وينسجم مع أفكارنا الخططية.

ولم يخفِ مدرب المنتخب بأنه قد يمنح الفرصةَ لمشاركة البعض منهم في مواجهتي إندونيسيا و فيتنام المُقبليتين.

واختتم كاساس حديثه قائلاً: لا أحبذ الأعذارَ وظروف الطقس، إذ علينا التكيف معها مهما كانت، وقد تشكل أحياناً عائقاً على الفريقين والأهم هو امتلاك الكرة وعدم التراخي، وعلينا التركيزُ لخطف نقاط المباراة.

بدوره أيدّ لاعب المنتخب الوطني العراقي حسين علي، ما قاله مدربه عن صعوبة المباراة.

وأضاف علي خلال المؤتمر ذاته، أن اندونيسيا فريق صعب ومتطور وسنفعل كل شيء من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

وأكد أنه "نريد فعل كل شيء للجمهور العراقي منها تحقيق الفوز، ورسم البهجة على وجوههم".

وقال لاعب المنتخب العراقي ايضا: لدي علاقة جيدة مع بعض لاعبي منتخب اندونيسيا، لأننا نلعب في نفس الدوري، ودائماً ما نتحدث عن المباريات.

من جهته أشاد مدرب منتخب إندونيسيا "شين تاي يونج" بالمنتخب العراقي وقال في المؤتمر الصحفي، إن "منتخب العراق جيد، ولديهم لاعبون جيدون، واعتقد انه حان الوقت للفوز عليهم بعد الخسارتين أمامهم واللاعبون يريدون ذلك".

وأردف بالقول إن "هنالك اختلافا كبيرا بيننا وبين العراق في التصنيف الدولي للفيفا، لكن لدينا ثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز يوم غد وهذا ما نريد".

وعن رؤيته بشأن مباراة الغد بعد النتائج السلبية الأخيرة أمام العراق، قال مدرب المنتخب الإندونيسي، إنه عندما انظر الى نتائجي امام العراق نحن هُزِمنا 5-1 في العراق، وكانت هزيمة صعبة لأننا لم نستعد بشكل جيد، والرحلة الى البصرة كانت صعبة جداً.

وأكمل قائلا: عندما خسرنا امام العراق في كأس اسيا 3-1 تمت سرقتنا في الهدف الثاني لأنه باعتقادي كان هناك حالة تسلل، وكنا نستحق ضربة جزاء في المباراة.