كاساس للإعلام الإسباني: متألم من الخروج بهذه الطريقة.. العراق بلد رائع

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، إنه "متألم جداً" بسبب خروج اسود الرافدين من الدور الـ16 في كأس آسيا، مشيراً الى أنه لا يمكن تشويه اسم بلد بالكامل بسبب إشكال يحصل في مؤتمر صحفي، وذلك في تعليق على الفوضى التي حصلت أمس في مؤتمره الصحفي عقب الخسارة من الاردن.

وأضاف كاساس في لقاء هاتفي اجرته احدى الاذاعات الاسبانية معه، أنه "متألم جداً من اجل المنتخب العراقي وخروجه بهذه الطريقة من بطولة آسيا من دور الـ16"، مضيفا أنه "متألم لأجل الجمهور والعراق البلد الرائع الذي استضافنا بشكل رائع".

ودعا كاساس المذيع الاسباني الذي أجرى اللقاء معه الى زيارة العراق وقال، "الناس هنا مهووسون بكرة القدم الاسبانية".

وأكد مدرب اسود الرافدين، أن "الشعب العراقي مضياف جداً ولطيف جداً، ويدعموننا ويرسلون لنا رسائل دعم من وسائل التواصل، ولايمكن تشويه اسم بلد بالكامل بسبب اشكال يحصل بمؤتمر صحفي".

واستنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء امس الاثنين، الأحداث التي رافقت المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب خيسوس كاساس، عقب مباراة الأردن، لحساب الدور الستة عشر من كأس آسيا 2023.

وادان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تصرفات الافراد المتسببين بالأحداث التي جرت في المؤتمر الصحفي لكاساس، ووصفها بأنها " مزعجة وعدائية".

كما قرر الاتحاد حرمانهم من كل البطولات المستقبلية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وليس فقط البطولة الحالية.