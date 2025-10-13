كاساس: لاعبو العراق ما زالوا يطلبون نصائحي والاتحاد حرمني من التأهل

شفق نيوز- متابعة

كشف المدرب السابق لمنتخب العراق لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الاثنين، أن بعض اللاعبين العراقيين تواصلوا معه مؤخراً لأخذ نصائحه، لكنه اعتقد أن قرار اتحاد اللعبة بفسخ عقده حرمه من فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب العراق 1-0 على إندونيسيا أول أمس السبت، وسيواجه المنتخب السعودي غداً الثلاثاء على ملعب الإنماء بجدة في مباراة حاسمة من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأقيل كاساس من تدريب منتخب العراق بعد الخسارة أمام فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، حيث أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز في حينها، أن إقالة المدرب ومساعديه كانت "بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية".

وقال كاساس في مقابلة مع "العربية.نت"، إنه "أعتقد أن تجربتي مع العراق كانت إيجابية جداً، بسبب النتائج من جهة، إذ فزنا بكأس الخليج، وقدمنا أداءً جيداً جداً في كأس آسيا رغم أننا خرجنا بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل، حيث انتصرنا لأول مرة في تاريخ البلاد على منتخبات مثل اليابان، وكذلك حققنا أداء جيداً في تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "كنا نملك زمام الأمور في تصفيات كأس العالم، وكان التأهل بين أيدينا، لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يسمح لنا بإكمال المهمة، أنا واثق من ذلك، لم نخسر أي مباراة في البصرة أثناء فترة تدريبي. كنا نتحكم في كل شيء، أنا متأكد من أن مصيرنا كان بأيدينا".

وتابع كاساس: "تركنا إرثاً من اللاعبين الذين أصبحوا محترفين في أوروبا، بعد أن كانوا قبل مجيئنا لا يرغبون حتى في تمثيل المنتخب، لاعبين شباب مثل ميرخاس دوسكي وحسين علي وكيفن يعقوب ويوسف أمين وماركو فرج ومنتظر ماجد، كل هؤلاء سيصبحون مهمين جداً في مستقبل الكرة العراقية".

وزاد المدرب الإسباني: "أعتقد أننا كنا قادرين على الفوز وتحقيق النقاط التي تؤهلنا مباشرة إلى كأس العالم، لكن ذلك لم يكن يحدث".

وعما يميز اللاعبين العراقيين أوضح، أن "الجانب الذهني هو الأبرز، فاللاعبون شديدو التنافسية، أكثر ما أعجبني هو العلاقة القوية التي ربطتنا بهم، وكيف تطور أدائهم خاصة من الناحية التكتيكية، هناك تواصل حتى الآن، الأسبوع الماضي تحديداً تلقيت رسائل من بعض اللاعبين الذين تواصلوا معي من أجل تلقي النصائح".

وبسؤاله عن أداء العراق تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، قال كاساس: "أمام كوريا الجنوبية قدم اللاعبون أداء جيداً، لكن بعد طرد علي الحمادي تغيّر مجرى المباراة بالكامل، أما مباراة الأردن فالأخير أراح عدة لاعبين أساسيين وشعرتُ وكأنها مباراة ودية، لكن العراق حقق الفوز".

وعن مواجهة السعودية أكد كاساس: "ستكون مباراة قوية جداً، المنتخب السعودي سيحظى بدعم جماهيري كبير على أرضه".

وأردف: "هيرفي رينارد مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، ونجح في بناء فريق متماسك، لا يمكنني الجزم بمن هو المرشح للفوز، المنتخبان متقاربان في المستوى، ومن سيتمكن من التعامل مع الضغط النفسي سيكون الأقرب إلى الفوز، يجب التحلي بالصبر والهدوء لتجنب الأخطاء، فالمباراة ستكون متوترة جداً، ومن يعرف كيف يلعب تحت هذا الضغط سيكون الأقرب للفوز".

أما عن اللاعب الذي قد يحسم المباراة للعراق قال كاساس، إن "العنصر الحاسم هو روح الفريق، لا يوجد لاعب واحد أهم من المجموعة. أعلم أن الصحافة والجماهير تتحدث عن هذا اللاعب أو ذاك، لكن في النهاية بعض اللاعبين يمتلكون مهارات تحسم المباريات، إلا أن المفتاح الحقيقي هو الفريق نفسه".