كاساس: قرار الطرد كان قاسياً وكنا نستحق الأفضل

شفق نيوز/ وصف خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، قرار طرد المدافع ريبين سولاقا بالقاسي، وذلك بعد التعادل السلبي أمام الكويت، في إطار تصفيات كأس العالم.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن "المباراة منذ بدايتها كانت مقيدةً فنياً بالنسبةِ لنا بسببِ قرارٍ تحكيمي أعدّه قاسياً بعد الرجوع لتقنيةِ VAR، وبعدها كنا على الأقل نستحقُ الخروجَ بنتيجةٍ أفضل، وسنحت لنا أكثرُ من فرصةٍ للتسجيل، وعموماً الحصول على نقطةٍ واحدةٍ أفضل من أن نخرجَ بالخسارة".

وأضاف: "منتخبُ الكويت لعبَ بشكلٍ جيدٍ، وكانت لديهم بعض المحاولات لكنها لم تشكل خطورةً كبيرةً على مرمانا، وكان بإمكاننا بشكلٍ كبيرٍ تحقيق الفوز حتى ونحن نعاني من النقصِ العدديّ، وخوضنا معظم اللقاء بعشرة لاعبين، ولو استكملنا المواجهةَ بفريقٍ كاملٍ كان من الممكنِ الخروج بنتيجة الفوز".

وفيما يتعلقُ بانطلاق مباريات الدوري العراقيّ قريباً، أوضح كاساس: "بكل تأكيدٍ أتمنى على كل اللاعبين المشاركة والدخول برتم المنافسات، وأن يلعبوا المبارياتَ بشكلٍ مستمرٍ، وأن لا نتعرض في العام المقبل إلى المشكلةِ نفسها".