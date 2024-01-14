كاساس قبل مواجهة اندونيسيا: أتحمل المسؤولية لأسعد 40 مليون عراقي

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الأحد، شعوره بضغط كبير قبل مباراة المنتخب الأولى أمام اندونيسيا في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وقال كاساس، في المؤتمر الصحفي لمباراة اندونيسيا، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مباراتنا الأولى أمام أندونيسيا صعبة حيث سنواجه فريقا متطورا يملك لاعبين جيدين"، مشيراً إلى أنه "فزنا عليهم في البصرة بظروف كانت مناسبة جدا بالنسبة لنا".

وتابع كاساس: "أشعر بضغط كبير وعلي أن أتحمل المسؤولية لأسعد 40 مليون عراقي"، مبيناً أنه "مستحيل أن أعدكم بالفوز بكأس آسيا ولكن ليس مستحيلا أن نفوز بالمباراة".

ولفت إلى أن "مدافع المنتخب سعد ناطق غاب ليومين عن التدريب وسنقرر غدا إمكانية مشاركته في المباراة"، مبيناً أن "بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة سينضمون إلينا وستكون تشكيلتنا مختلفة".

وأكد كاساس، بالقول "سنتعامل بكل مباراة على حدة"، في حين أشار إلى أنه "اذا لعبت اندونيسيا بذات التكتيك الذي واجهونا فيه بملعب البصرة فإننا سنتمكن من الفوز وسوف نمارس الضغط عليهم طوال المباراة".

وختم بالقول "أعتقد أن لاعبينا أذكياء جدا ونحن نفكر الآن بالمباراة الأولى فقط ولا نفكر باليابان ولا بكوريا الجنوبية"، للافتاً إلى أنه "يجب أن أفوز في مباراتين ومن ثم أفكر بمواجهة باقي الخصوم".

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه إندونيسيا يوم غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا.