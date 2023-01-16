كاساس: فوزنا مستحق ونريد إسعاد الجماهير بالحصول على لقب خليجي 25

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، فوز المنتخب العراقي على نظيره القطري بأنه" مستحق وعادل"، وفيما أعرب عن أمله بـ"اسعاد" الجماهير العراقية عبر الحصول على لقب خليجي 25، أوضح أكثر ما يخشاه في طريقة عمل المنتخب حالياً.

وقال مدرب المنتخب العراقي في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المباراة مع المنتخب القطري في نصف نهائي بطولة خليجي 25 إن "انتصار اليوم مستحق وعادل، ونستطيع التفكير باللقب وكنت أقول منذ بداية البطولة يجب ان نفكر بمباراة تلو الأخرى لأنه لا يمكن التفكير باللقب منذ المباراة الأولى"، مبينا اننا "نملك فرصة وحيدة ونتمنى ان نجعل الشعب العراقي سعيدا وأعيدها مرة أخرى واللاعبين أكثر الأشخاص إرادة لتحقيق اللقب".

وأضاف كاساس "انا سعيد بكل الفريق لان العمل الدفاعي لجميع اللاعبين، وأول مدافع في فريقنا هو الهجوم، واعتقد اننا أدرنا المباراة بشكل جيد خصوصا في نهايتها بعد اللعب بخمسة مدافعين"، لافتا الى ان "منتخب قطر امتلك الكرة والسيطرة ولكن لم يصنعوا هجمات خطرة، وأكثر ما يقلقني هو الجانب البدني بسبب توالي المباريات".

وتابع مدرب المنتخب العراقي أن "هناك بعض اللحظات في المباريات تكون صعبة وكانت لدى قطر فترة طويلة للتدرب معاً، ومن المؤكدان الفريق الخصم سيعاني امامهم، ولذلك كان هدفنا اغلاق منطقة العمق ومنعهم من امتلاك الكرة".

وعن استقبال هدف في المباراة وارتكاب الأخطاء أوضح كاساس أن "في كرة القدم من المستحيل عدم الخطأ، وأنا قلق من ارتكاب الأخطاء أكثر من استقبال الأهداف لأننا تحدثنا مع اللاعبين بعدم ارتكاب أخطاء ساذجة، وبالطبع الخصم سيلعب ويتمكن من استغلال خطأ لاعبينا".

وعن اختياراته المستقبلية للاعبين بيّن كاساس"نحن منفتحون على كل اللاعبين سواء داخل العراق او خارجه فما يهمني هو الأداء".

وعن مسالة تناول الكرات القصيرة لفت المدرب الاسباني الى انها "مرحلة تحتاج لبعض الوقت وشيئا فشئيا سنتمكن من ذلك"، مؤكدا اننا لعبنا بهذه الطريقة بعض الوقت ولكن ببعض المباريات مثل مباراة اليوم لعبنا بشكل مباشر على أيمن حسين الذي نعتقد بافضليته على قلوب دفاع المنتخب القطري".