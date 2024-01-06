كاساس عن ودية كوريا الجنوبية: واجهنا منافساً صعباً وسنزيد الجرعات التدريبيّة

شفق نيوز/ قال مدربُ منتخبنا الوطنيّ «خيسوس كاساس»، اليوم السبت، إن المباراةَ مع كوريا الجنوبية كانت صعبةً أمام فريقٍ منافسٍ بقوةٍ على لقبِ كأس آسيا.

جاء ذلك بعد نهايةِ مواجهة العراق وكوريا الجنوبية التجريبيّة التي جرت في ملعبِ جامعة نيويورك في العاصمةِ الإماراتيّة أبوظبي، وانتهت بفوز منتخب كوريا الجنوبية بهدفٍ من دون مقابل.

وأضاف كاساس؛ ان المواجهةَ كانت مفيدةً بالنسبة لنا من حيث مشاهدةِ لاعبينا، ومنح الفرصة للبعض منهم. مشيداً بأداءِ اللاعبين كونهم قدّموا مباراةً جيدة.

وأوضح "نكتفي بخوضِ مباراةٍ واحدةٍ لأن الوقتَ ضيقٌ، وسنركز في الأيامِ القادمة على زيادةِ الجرعات التدريبيّة هنا في أبو ظبي، وسنحاول قدرَ الإمكان تطبيقَ الجوانب الفنيّة في الوحداتِ التدريبيّة".

وعبّر كاساس، في اختتام حديثه، عن سعادته بدعمِ الجمهور العراقيّ الذي يشعر به، مبيناً أن نهجه وخطته ستكون في المُستقبلِ لتأسيسِ فريقٍ قوي قادرٍ على المنافسة في كل البُطولاتِ والاستحقاقاتِ المُقبلة.