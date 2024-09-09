كاساس عن مواجهة الكويت: هدفنا الوصول لكأس العالم وعلي جاسم ضمن تشكيلة الغد

شفق نيوز/ تحدث الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، عن مواجهة الكويت المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويلتقي منتخب العراق ضد الكويت مساء غد الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر، ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على ملعبه في الجولة الماضية، لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ضد منتخب عمان بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

وعن مواجهة العراق ضد الكويت؛ قال كاساس في المؤتمر الصحفي للمباراة:”بعد مباراة عمان كانت لدينا أيام قليلة للإعداد لمواجهة الكويت لكن كنا نحاول أن نكون جاهزين، كل مباراة تختلف عن الأخرى ونحن نحاول أن نعطي الأفضل ونستمر في ذلك”.

وأضاف المدرب الإسباني:”لا يمكنني إلا أن أوكد أن الطرف الثاني منتخب الكويت متحمس للمباراة معنا، لدينا البدلاء الذين يعوضون غياب أيمن حسين كل مدرب يتمنى أن يكون فريقه جاهزًا دون غيابات لكن هذا هو الواقع”.

وأختتم حديثه قائلًا:”علي جاسم جاهز بشكل تام لمواجهة الكويت المقبلة، مشروعنا هو الوصول إلى بطولة كأس العالم لكن هذا لن يأتي بسهولة”.