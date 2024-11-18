كاساس عن مباراة عمان: لست واثقا من الفوز ونعرف بعضنا جيدا

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسيوس كاساس، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين قبل مواجهة منتخب عمان غداً ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أن المباراة ستكون "صعبة جداً".

وأشار إلى أن المنتخبين يعرفان بعضهما البعض جيداً، حيث التقيا في ثلاث مباريات خلال أقل من عامين.

واعتبر كاساس أن هذه المباراة "مهمة جداً" بالنسبة للمنتخب الوطني.

وأضاف كاساس أنه رغم محاولات الفريق للفوز في بعض المباريات السابقة، لم يكن الحظ حليفاً لهم، كما أوضح أنه وفريقه التدريبي لا يتوقفون عن العمل، حيث يستمرون في التخطيط والعمل حتى خلال فترات الراحة مثل النوم أو السفر أو حتى تناول وجبة الإفطار.

وعن حالة اللاعبين، أكد كاساس أن زيد تحسين جاهز للمشاركة في المباراة، بينما سيفتقد الفريق خدمات اللاعب مصطفى سعدون بسبب تراكم الإنذارات.

وشدد كاساس على ضرورة تقديم أداء مميز، قائلاً: "يجب أن نقدم ما يجب فعله وأعلم ما يجب تطبيقه. نحتاج إلى الثقة بالفوز".

واضاف كاساس :انا لست واثقاً في الفوز بل واثق من العمل للتجهيز لمباراة عُمان والفوز يتوقف على عدة عوامل".

وأشار إلى أن الفريق قد وضع خطة للفوز، لكنه أكد أنه من المستحيل أن يكونوا متأكدين من النتيجة، معتبراً أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الفوز.

وفي ختام تصريحاته، وجه المدرب شكره للجماهير العراقية على دعمهم المستمر، معبراً عن شعوره بأن الجميع يطمح للنجاح وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.