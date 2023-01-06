كاساس عن مباراة العراق وعمان: افتقدنا الصبر واللمسة الأخيرة

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، يوم الجمعة، إن لاعبي المنتخب افتقدوا الى الصبر واللمسة الأخيرة في مباراة عمان التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف كاساس، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد نهايةِ المباراة "كما توقع أن المباراة ستكون صعبةً ومعقدةً أمام المنتخب العماني".

وتابع، كاساس "بالرغم من ذلك فقد سيطر المنتخبُ العراقي بشكلٍ أكبر من منافسه على مدار دقائق المباراة بالرغم من قلةِ توفر الفرص لكلا الطرفين كون المباراة كانت مغلقةً، لكنها تحققت لنا بشكلٍ أفضل من منافسنا".

ولم يخفِ كاساس رغبةَ الفريق بالظفر بنقاط المباراةِ التي لم تتحقق، لكنه راضٍ عن أداء اللاعبين، وتمكنوا من تطبيق بعض الواجبات التي طلبت منهم.

وأكدَ مدرب منتخب العراق، "لسنا هنا من أجل خوض مباراةٍ واحدةٍ فقط. مشيراً إلى: إن التعادل هو ليس بالنتيجةِ السيئةِ، وإنها الخطوةُ الأولى في البطولة بالرغم من إنها بدايةُ الطريق لهدفنا الأساس في التأهل إلى مونديال 2026".

وأكملَ، "هذا لا يعني أن الظفر باللقب ليس من أولوياتنا، بل لو تحققَ فسيكون خطوةً مهمةً في مشروعنا، وستضفي السعادة على هذا الجمهور الغفير الذي يقدم دعماً وإسناداً مهماً للفريق، لكن المنافسة في خليجي 25 محتدمة، وكل المنافسين لديهم رغبة الفوز باللقب".

وأردفَ كاساس إلى الوقت القصير الذي عملَ به مع المنتخبِ الوطني، إضافةً إلى أن البطولة ليست ضمن أيام الأجندة الدوليّة التي لم تسمح لنا بأن تتوفر معنا كل أدواتنا من اللاعبين الذين نرغب في استقطابهم. كما أشارَ خيسوس إلى افتقاد اللاعبين للصبر في عمليةِ الاحتفاظ في الكرةِ وتمريرها في منطقة المنافس، وعلينا العمل كثيراً، خصوصاً أن مُجمل ما طبق من عملنا في أرض الملعب لا يتجاوز 30 دقيقةً في مجمل المباراة.

تجدر الإشارة إلى إن لاعب المنتخب الوطنيّ "ضرغام أسماعيل" تحصلَ على جائزةِ أفضل لاعب في المباراة.