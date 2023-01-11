كاساس عن مباراة العراق واليمن غداً: ستكون مواجهة صعبة

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخب العراق لكرة القدم خيسوس كاساس، خلال مؤتمر صحفي عقد في البصرة اليوم الأربعاء، منتخب اليمن بأنه "فريق جيد"، مؤكدا "ننتظر مباراة مقبلة صعبة معه.

وأضاف أن اليمن كان ندا قويا في المباراة السابقة، وكان بإمكانه أن يسجل على عُمان في اللحظة الأخيرة ويتعادل، مشيرا الى أن اليمن فريق يلعب بشكل جيد وسنحاول الضغط العالي مبكرا ونسعى لتسجيل هدف وعند امتلاك لاعبينا الكرة أنصحهم ببعض السرعة أكثر مما كان في مباراة عُمان .

ونفى كاساس، أنه قال في أي مؤتمر صحفي بان البطولة غير مهمة، مشددا "نحن نريد الفوز دائما لكني لم اقل البطولة غير مهمة على الإطلاق كما يقال عن لساني".

وأشار إلى أن المباراة السابقة أمام السعودية كانت شاقة بسبب الأمطار، وتتسببت ببعض التغييرات التي ستطرأ في مباراتنا أمام اليمن.

ومضى قائلاً انا اريد القول نرغب بالفوز في اللقاء المقبل على اليمن، لكن لم نكن أفضل من غيرنا، فكل المباريات صعبة وكل الفرق نحترمها وان الفوز على اليمن يعطينا دفعة للأمام .

وشدد على أن المباراة المقبلة سنكون مستعدين لها، موضحا أن اليمن فريق لم يكن له الحظ في المباراتين السابقتين وهو فريق جيد ونحترمه وسنعمل بخطة مغايرة لجعل المباراة صعبة عليهم .

ويواجه المنتخب العراقي منتخب اليمن في مباراة يوم غد الخميس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الاولى في خليجي 25 المقامة بالبصرة، وذلك بعد تغلبه أول أمس على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.