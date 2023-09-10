كاساس من تايلاند: سعيدٌ بثاني لقب ليّ مع أسود الرافدين

شفق نيوز/ أعرب مدرب المنتخب الوطني العراقي كاساس، يوم الأحد، عن سعادته بظفره بلقب كأس ملك تايلاند، وهو ثاني لقب له مع المنتخب بعد بطولة كأس خليجي 2022.

وقال الاسباني خيسوس كاساس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في تايلاند بعد فوز لاعبيه بكأس الملك، "سعيدٌ بثاني لقب ليّ مع أسود الرافدين"، موضحا "نحن منذُ اليوم الأول هنا تحدثنا أن هدفنا هو اللقبُ، وأقدمُ التهاني إلى الشعب العراقيّ، وأحيي اللاعبين وملاكنا المُساعد.

وأضاف أن تحقيقنا الفوز لم يكن سهلا، وهذه ثاني بطولة لي مع منتخب العراق أظفر بلقبها كمدرب لأُسود الرافدين.. أعلمُ جيدا إن أهمّ ما في كرة القدم أنك تفوزٌ، وأنا سعيدٌ لأننا حققنا اللقب مع فرصة منح المشاركة لـ 22 لاعبا من أصل 23 باستثناء الحارس أحمد باسل الذي لم يأخذ الفرصة في المباراتين.

وأشار إلى أن الفوزُ بلقب كأس ملك تايلاند خطوةٌ مهمةٌ جدا من أجل إعداد وتحضير منتخب قوي في تصفيات كأس العالم القادمة وبُطولة كأس آسيا مطلع العام المُقبل.

وتابع قائلا، عندما حلّلنا منتخب تايلاند فوجئنا بتنوع أساليب اللعب عنده، ولدى منتخب تايلاند طرقٌ مختلفةٌ في الوصول إلى المرمى والضغط على المنافس، وكفريق هم متماسكون على أرضية الملعب، إضافة إلى فكر المدرب المُتطور.

وأضاف كاسا، لا أحبذُ الحديث أو المديح للاعب واحد فقط لأن أي لاعب بمفرده لا يمكن أن يصنع شيئا إلا بتعاون وتفاهم المجموعة من اللاعبين من حوله.. فمثلا ميسي أفضل لاعب في العالم لكنه لا يمكنه الفوز من غير وجود مجموعة لاعبين من حوله مساندين له.

وحقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره التايلاندي في ختام بطولة كأس ملك تايلاند، بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليتوج بلقب البطولة الـ 49، كأول منتخب عربي يفوز بهذه البطولة.