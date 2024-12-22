كاساس: دفاع اليمن عقّد علينا المباراة والأهم النقاط الثلاث

شفق نيوز/ أقرَّ مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس يوم الاحد، بصعوبة المواجهة مع اليمن.

جاء ذلك في المؤتمرُ الصحفيُّ الذي عقده المُدربِ كاساس بعد نهايةِ مواجهةِ اليمن في مُستهلِ مِشوارِ مبارياتِ المَجموعةِ الثانية لكأسِ خليجي زين 26 والتي انتهت بهدفٍ واحدٍ للعراق حملَ إمضاءَ أيمن حسين (أفضل لاعب في المباراة).

وتحدثَ كاساس في المُؤتمرِ قائلاً : المباراةُ كانت صعبةً علينا، حيث كان المنتخبُ اليمنيُّ يدافعُ بـ 11 لاعباً، ومن الصعوبةِ اللعبِ بهذه الطريقةِ، حيث لم تتمكن أجنحتنا من التوغلِ في المُواجهاتِ الفرديّة، ولذلك غيّرنا أسلوبنا في الشوطِ الثاني، ولم يكن سهلاً الدخولُ من العمقِ، وفي النهايةِ تحققِ الأهمُّ بخطفِ الفوزِ، وهذا شيءٌ إيجابيٌ، حيث شاهدنا أمس تعادلين في مباراتين، فدائماً تكون المباراةُ الأولى صعبةً.. وسنقومُ اليوم بتحليلِ الأخطاءِ، والاستعداد للمُباراةِ المُقبلة أمام البحرين.

وعن اختلافِ الأداءِ الخطيّ عن المُواجهاتِ الماضية، أوضح كاساس : هذه المباراةُ مختلفةٌ، وأجدها مشابهةً لمباراةِ الفلبين في البصرة، عندما يلعب المنافسُ بطريقةِ الدفاع المُحتشد، وحقيقةً هم نجحوا في ذلك، ولم يتركوا لنا مزيداً من الحلولِ، وكان من الصعبِ تطبيق المبدأ الهجوميّ الذي اعتمدناه، وكان علينا التأقلم أمام هكذا منافسين لم يمنحونا الكثيرَ من المساحاتِ، وحاولنا لعبَ الكثير من الكراتِ العرضيّة لكن عددَ اللاعبين داخل منطقةِ الجزاء كان يعرقلُ الحلولَ أو النهجَ الذي طلبناه من اللاعبين.

وأضاف : منتخبُ اليمن ليس كما يتصور بعضٌ بأنه صيدٌ سهلٌ، وهكذا هو حالُ كرة القدم، أحياناً تجد أنديةً متقدمةً في مسابقةِ دوري الأبطال تتعثرُ أمام أنديةٍ متذيلةٍ، وتعاني في الفوز عليها، لذلك أجد أن الشيءَ الإيجابي، والأهم هو أننا حققنا الفوزَ في أول مباراة.