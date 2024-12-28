كاساس: أخطاء فردية كلفتنا الخسارة.. وحسين يلقي الكرة بملعب الجماهير

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، أن العراق عانى من الغيابات والأخطاء بعد الخسارة من المنتخب السعودي لثلاثة أهداف لهدف لحساب بطولة كأس الخليج، والتي ودعها "أسود الرافدين"

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، خاصة مع الغيابات العديدة التي عانينا منها. لعبنا أمام فريق قوي، وركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا كانت نتيجة تصرف سيئ من جانبنا."

وأشار كاساس إلى أهمية البطولة في منح الفرصة للاعبين الجدد: "هذه البطولة كانت فرصة للتعرف على بعض الأسماء الشابة. الخروج من المنافسة لن يؤثر علينا كثيراً، خصوصاً وأن هناك 5 أو 6 لاعبين لم يتمكنوا من المشاركة بسبب التزاماتهم مع أنديتهم."

وتطرق المدرب إلى الأخطاء الدفاعية التي أثرت على النتيجة: "كرة القدم لعبة أخطاء، ولم نستطع ضبط خط الدفاع. الأهداف التي استقبلناها تضمنت ركلة جزاء، خطأ من كرة ثابتة، وتسديدة رائعة من لاعب سعودي، إضافة إلى هدف من كرة مرتدة."

كما عبّر كاساس عن استيائه من قرارات الحكم قائلاً: "أتمنى من الحكام أن يعاملونا باحترام. الحكم لم يمنح البطاقة الصفراء الثانية لناصر الدوسري، رغم استحقاقه لذلك."

من جانبه، قدم أيمن حسين، لاعب المنتخب الوطني، اعتذاره للجماهير العراقية بعد الخروج من البطولة، مؤكداً: "ليس كل مرة يكون حامل اللقب منافساً في البطولة، نعتذر للجمهور العراقي ونتمنى منهم تقديم الدعم لنا في تصفيات المونديال القادمة."

وأضاف حسين: "لعبنا بروح قتالية وسنحت لنا فرص للتسجيل، لكن لدينا عتب على اللجنة المنظمة بسبب تحديد عدد جماهيرنا، في حين سمحوا لجماهير السعودية بالحضور بأعداد كبيرة."