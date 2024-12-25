كاساس: بعض الغيابات المهمة أثرت علينا ومباراة السعودية لن تكون سهلة

شفق نيوز/ عزا مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مساء اليوم الأربعاء، الخسارة أمام المنتخب البحريني إلى بعض الغيابات التي أثرت على أداء الفريق، مشيراً إلى أن المباراة المقبلة أمام السعودية لن تكون سهلة.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة العراق والبحرين "لم تكن المباراة سهلة، وظهر علينا الإرهاق الشديد، كما أثرت علينا بعض الغيابات المهمة. لكننا سنتعلم من أخطائنا ونسعى للتعويض في مباراة السعودية".

وأضاف "لم نعتمد على أيمن حسين وحده، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك لاعبون ليسوا في مستواهم المعهود، وخاصة في الخطوط الأمامية، لذلك يعتقد البعض أننا نعتمد على أيمن حسين فقط".

وتابع "مباراة السعودية لن تكون سهلة على الإطلاق، سنواجه أحد أفضل منتخبات آسيا. سنحاول تحليل أخطائنا الشخصية وتشخيص أكثر اللاعبين المرهقين بدنياً".