كاساس: اليابان منتخب قوي.. سنغير طريقة اللعب ونشرك لاعبين اضافيين

شفق نيوز/ عقد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم الاسباني خيسوس كاساس، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة يوم غد الجمعة أمام اليابان ضمن الجولة الثانية لبطولة آسيا.

وقال كاساس، "علينا أن نقدم مباراة مثالية لنواجه اليابان بشكل جيد، سيما وان اليابان يعد من بين أقوى منتخبات العالم، ويمتلك لاعبين يلعبون في أقوى دوريات العالم وقدموا اداءً كبيرا في كأس العالم الاخيرة في قطر ، كما أنه ظهر بشكل جيد في أول مباراة خاضها في بطولة آسيا الحالية".

واضاف، "اشعر بانني احد افراد الجمهور العراقي، وانا ارغب بإرضاء هذا الجمهور وإسعاده في تحقيق نتائج جيدة في البطولة، كما اتمنى ان احقق السعادة للعراقيين وان اكون عند حسن ظن الجمهور العراقي ولهذا انا سعيد جدا لقيادتي منتخب العراق".

وتابع "انا راضٍ عن اداء لاعبي المنتخب العراقي وسيحتاج المنتخب للقاء يوم غد لاعبين إضافيين سيشاركون في المباراة امام اليابان، وسنغير بطريقة لعبنا وفقا للتقلبات والتكتيك الذي يلعب به منتخب اليابان"..

واوضح، "من المستحيل ان نقدم مباراة مثالية كاملة في كل لقاء فلابد من وجود ثغرات بصفوف الفريق من مباراة لأخرى ونسعى لتصحيحها"، مبينا ان "في كرة القدم ارتكاب الاخطاء واردة لكننا نحاول دائما ان نصحح الاخطاء ونطور الفريق".

في المقابل عقد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو، مؤتمرا صحفيا لذات المناسبة وهي لقاء المنتخب العراقي المقرر غدا، وقال "لست قلقاً من مواجهة العراق رغم خسارتي أمامهم كلاعب في عام 1993"، مؤكدا أن "اللاعبين جاهزين لمباراة العراق لتقديم أداء أفضل من مباراة فيتنام".

وأضاف، "تعلمنا من أخطاء المباراة الماضية ولست قلقاً من الأداء.. نحن نستطيع تقديم مستوى أفضل من ذلك".

-راجعنا مواجهات العراق الماضية وهو فريق يتميز بالجانب البدني القوي ويلعب ككتلة واحدة.