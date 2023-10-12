كاساس: المنتخب العراقي وصل للاستقرار الفني ولم نصل للاستقرار على تشكيلة محددة

شفق نيوز/ اكد خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم في مؤتمر صحفي على هامش البطولة الرباعية المقامة في الأردن قبل لقاء قطر يوم غد، بان البطولة مهمة لأنها تقام قبل شهر من تصفيات كأس العالم وكذلك لتواجد فرق قوية في البطولة مثل قطر والأردن وايران.

وأضاف كاساس؛ "لقد كان الاعداد جيداً من خلال التجمع قبل أيام"، مبينا انه "تم اصلاح الاخطاء والثغرات الموجودة في المنتخب قبل مواجهة الفريق القطري في مستهل مشوارنا في البطولة".

واشار الى انه "المنتخب للاستقرار وصل إلى الفني واسلوب اللعب والتحضير للمباريات المقبلة وطريقة التدريب، لكن بشان استقرار اللاعبين هنالك متغيرات حسب ظروف كل بطولة بسبب الإصابات التي تلحق بلاعبينا وعدم جاهزيتهم وان هذا الجانب لانتمكن من السيطرة عليه فهو يتبع الظروف التي تفاجأنا".

واستطرد قائلاً "لقد شهدت التشكيلة تغييرات في دعواتنا للاعبين إذ يتم استدعاء اللاعبين وفق مستوياتهم الفنية وما يقدموه مع أنديتهم"، مبينا "اننا لا نستطيع دعوة 5 لاعبين مثلا في خط الهجوم ونحن بحاجة إلى ثلاثة لنضطر للإبقاء على أفضل ثلاثة لاعبين حسب قناعتنا وهكذا لباقي خطوط المنتخب"، واردف ان "الاستدعاءات تاتي حسب الافضلية".

وختم حديثه بالقول؛ "نطمح بتحقيق الفوز في مباراتنا يوم غد أمام قطر وكذلك الفوز في كافة المواجهات التي سنخوضها في بطولة الاردن الرباعية التي تنطلق غدا".