كاساس: المنتخب العراقي مليء بالمواهب الشابة وإقبال لاعب مميز وجريء

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، إن المنتخب مليء بالمواهب الشابة، فيما وصف نجم المنتخب زيدان إقبال بأنه لاعب مميز وجريء.

وقال كاساس في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي "فيفا"، وتابعته وكالة شفق نيوز، "أكملت سنتي الثانية كمدرب للمنتخب العراقي وهذا الأمر إيجابي للغاية، خاصة وأن المدربين لم يستمروا في هذه المهمة طويلًا قبلي".

وأضاف أن "الوصول إلى عامين في المسؤولية هو إنجاز حقيقي، كل هذا بفضل النتائج التي حققناها"، موضحاً "بدأنا بالفوز بكأس الخليج مما جعلنا منافسين حقيقيين، ومنذ ذلك الحين، لم نهزم إلا من قبل منتخبات أفضل منا بكثير في المباريات الودية".

وعن الخروج من بطولة كأس آسيا، وصف كاساس ذلك بأنه "كان أكبر خيبة أمل حتى الآن، ومع ذلك، فإن الشعور إيجابي، من وجهة نظري ومن وجهة نظر الاتحاد العراقي".

وتابع المدرب الإسباني، إن "قراره بالبقاء مع منتخب العراق، على الرغم من وصول عرض للمغادرة هذا الصيف، كان يرجع في المقام الأول إلى التزامه مع اللاعبين، وأيضا لأنه فريق يتمتع بإمكانات هائلة، بغض النظر عن اللاعبين الشباب".

وقال أيضا، "كان هناك آخرون غائبين مثل منتظر ماجد، البالغ من العمر 19 عاما فقط، وماركو فرج، والبالغ من العمر 22 عاما، و علي الحمادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك أيضا لاعبون من تحت 23 عام لم يصعدوا بعد. فريقنا مليء بالمواهب الشابة".

وعن اللاعب زيدان إقبال، قال كاساس، إنه "شخصية مميزة حقًا بالإضافة إلى موهبته في الملعب. فهو لا يتردد في الهجوم - إنه لاعب جريء لا يخشى تحمل مسؤولية"، مضيفاً "مع ذلك، في بعض الأحيان يمكن الاستعجال في مراحل التطوير لبعض اللاعبين".

وتابع، "أعتقد أنه بسبب موهبة زيدان الخالصة، تم الاستعجال على تطويره ولم يتم صقل لياقته البدنية ولا قدراته الدفاعية بشكل كامل،، لقد تطور بفضل موهبته الطبيعية، ولكن على المستوى الأعلى تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير".

وختم بالقول، "من مهامنا جعل زيدان اقبال لاعب كرة قدم شامل.. زيدان رائع في الهجوم، ولكن من أجل مشاركته بشكل مستمر - وهو أمر لم ينجح في تحقيقه حتى الآن - فهو بحاجة إلى التحسن في مجالات أخرى".