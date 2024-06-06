كاساس: القراءة الصحيحة قادتنا للفوز على إندونيسيا والمرحلة المقبلة ستكون صعبة

شفق نيوز/ اعتبر مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الخميس، أن القراءة الصحيحة لمجريات مباراة المنتخب ضد نظيره الاندونيسي قادت للفوز، واصفا المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم بأنها "ستكون صعبة".

وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق الفوز على منتخب اندونيسيا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 ، وكأس آسيا 2027.

ووصف كاساس في مؤتمر صحفي عقده عقب نهاية مباراة العراق واندونيسيا بـ"الصعبةِ والمختلفة بالنسبة له عقب نهاية الشوط الأول"، مردفا بالقول إنه "من خلال التغييرات التي أجريناها والتي مكنتنا من الفوز وخطف نقاط المباراة، كما أن البطاقة الحمراء ساعدتنا في فرض السيطرة على المباراة، لكننا في الشوط الثاني لعبنا أفضل من المنافس بغض النظر عن النقص العدديّ للمنتخب الإندونيسي، وفي النهاية فزنا وقدّمنا مباراةً جيدة".

وأضاف: رغبتنا دائمًا أنه مع كل مباراةِ نلعب بالضغط العالي على منافسينا، مستدركا القول "لكن قراءتهم للمباراة كانت جيدةً في نصفها الأول، وهذا ما صعّب المباراة علينا، و جعلنا لا نلعب بالطريقةِ التي نفضلها".

ولم يخفِ كاساس أن المرحلة المقبلة من تصفياتِ كأس العالم ستكون صعبةً ومختلفة لأنها ستضم منتخباتٍ على مستوى عالٍ، مثل اليابان وكوريا وإيران وغيرها من المنتخبات الطامحة في التأهل، مضيفا أنه "بكل تأكيد سيكون حلمنا التأهل، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، وإن لم يتحقق ذلك فسنواصل العملَ في التصفيات التي تليها".

وأوضح كاساس: إن المنتخب الإندونيسي هو الأوفر حظاً في قطع تذكرة التأهل الثانية إلى جانبنا، لأنه يمتلك عناصرَ جيدة، ومستواه في تصاعدٍ من مباراة إلى أخرى، ومواجهتهم المقبلة ضد الفلبين أعتقد سوف تحسم لصالحهم".

بينما تحدث لاعبُ المنتخب الوطني أيمن حسين خلال المؤتمر قائلاً : أهنئ زملائي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وبالرغم من حالة الفريق في الشوط الأول حيث لم نكن موفقين كمجموعة، لكننا في الشوط الثاني حسّنا من الضغط العالي، وكنا المبادرين حتى قبل تعرض المنافس للطرد، و تمكنا من التسجيل و السيطرة على المباراة.

وأضاف أفضل لاعب في المباراة: جماهير إندونيسيا التي حضرت المباراة كانت رائعةً، ولديهم ألتراس ولوحات فنية كانت جميلة.

وأشار إلى: أنه بالرغم من الرطوبة العالية في بلدان شرق آسيا لكن علينا الاعتياد عليها، وقد تواجهك منتخباتٍ في المرحلة المُقبلة بأجواء مشابهة، وبالنسبة لأرضية الملعب فلم تكن مثاليةً لكنها نوعاً ما جيدة، و تأقلمنا عليها مع سير دقائق المباراة، وتمكنا من الفوز.

واختتم حسين حديثه قائلا: نبارك للجماهير العراقيّة حصولنا على نقاط المباراة، و نتأمل لقاءهم في البصرة للحصولِ على العلامة الكاملة في هذه المرحلة، والتطلع إلى التصفياتِ المُقبلة.