أكار علي ودلين جلال الدين يتوجان بلقب بطولة العراق للشطرنج

شفق نيوز/ اختتمت بطولة نهائي العراق للمرحلة الاولى للشطرنج للمصنفين، يوم السبت، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة والتي جرت منافساتها في محافظة الأنبار.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج اللاعب أكار علي صالح بلقب منافسات الرجال، فيما أحرزت اللاعبة دلين جلال الدين لقب منافسات النساء.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج ظافر عبد الأمير لوكالة شفق نيوز، إن منافسات البطولة جرت وفق النظام السويسري من 9 جولات، مبيناً أن زمن الجولة حدد بـ70 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة.

وأشار إلى أن قاعة كلية المعارف الأهلية في الأنبار استضافت منافسات البطولة والتي شهدت تنافساً قوياً جداً بين اللاعبين المشاركين، ولا سيما بوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين أظهروا مستويات عالية جداً وكانت مشاركتهم بطموح المنافسة على المراكز الأولى والتواجد ضمن صفوف المنتخبات الوطنية للعبة.

وأكد عبد الأمير أن نظام البطولة يقضي بترشح اللاعبين الخمسة الأوائل من كل فئة من الرجال والنساء، لملاقاة لاعبي المنتخب العراقي لعام 2023 الذين عددهم خمسة أيضاً، ليصبح العدد 10 لاعبين يلعبون بطريقة الدوري من مرحلة واحدة في بطولة نهائي العراق المرحلة الأخيرة والتي ستقام منافساتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.