"كارين العراقية" تتوج بطلة لفئة البنات في ختام بطولة آسيا للتنس للبنين والبنات تحت 14 عاماً (صور)

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بطولة آسيا للتنس تحت 14 عاما بمشاركة 58 لاعباً ولاعبة في بطولة استمرت 14 يوماً، وتوج العراق بفئة البنات ضمن البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "البطولة شهدت تنافساً قوياً بين المشاركين"، مبينا ان "البطولة اقيمت بدعم اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واشراف الاتحاد الآسيوي وتنظيم الاتحاد العراقي للعبة".

وأضاف أن "البطولة جرت على ملاعب التنس في بغداد بنجاح وتنظيم عال، وقسمت الى قسمين، أقيمت البطولة الاولى للمدة من 5-12 من الشهر الحالي ، والثانية للمدة من 12-18 من هذا الشهر".

وأشار العكيلي إلى أن "نتائج البطولة للفردي اسفرت عن حصول لاعب منتخب ايران رامتين رافي على المركز الأول، وحل اللاعب العراقي فيصل خالد القزاز على المركز الثاني".

وبيّن أن "في فعالية الزوجي توج الثنائي اليمني فارس الوزير ومحمد عادل بالمركز الأول، وحل الثنائي العراقي فيصل خالد القزاز ومصطفى منير بالمركز الثاني"، لافتاً إلى انه في فعالية البنات "توجت العراقية (كارين أليك) بالمركز الأول بعد فوزها على مواطنتها في اللقاء الأخير حوراء منير التي حلت ثانياً".