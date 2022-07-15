كاردو كاميران ثاني لاعب عراقي يواجه ليفربول الانكليزي

شفق نيوز / اصبح اللاعب العراقي ونادي كريستال بالاس الانكليزي كاردو كاميران ثاني لاعب عراقي يواجه فريق نادي ليفربول الانكليزي بعد لاعب المنتخب العراقي ونادي مانشستر يونايتد زيدان اقبال.

وشارك في المباراة الودية التي انتهت قبل قليل وخسرها فريقه كريستال بالاس الانكليزي امام مواطنه ليفربول الانكليزي بهدفين دون رد.

وكان زيدان شارك في الشوط الثاني مع فريقه مانشستر يونايتد الملقب بـ"الشياطين الحمر"، في مباراته التجريبية الاولى امام ليفربول التي جرت في تايلند.

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً كبيرًا على ليفربول بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ملعب "راجامانجالا الملعب الدولي" في تايلاند.