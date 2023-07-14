كاراتيه العراق يخفق بالحصول على البرونزية في النزال التنافسي بالدورة العربية

شفق نيوز/ أخفق منتخب العراق للكاراتيه اليوم الجمعة، بالحصول على الميدالية البرونزية بعد خسارته بالنزال التنافسي أمام منتخب المغرب .

جدير بالذكر أن المنافسات الفرقية شاركت فيها خمسة منتخبات هي الجزائر وتونس والسعودية والمغرب والعراق.

ووصل بغداد اليوم الجمعة وفدي إتحادي المصارعة والملاكمة المشاركين في منافسات اللعبتين بدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي تختتم غدا السبت في الجزائر.

تجدر الاشارة الى ان مصارعينا الأبطال كانوا حققوا ثمانية عشر وساماً بواقع ستة أوسمة ذهبية، وتسعة فضية، وثلاثة نحاسية، فيما حقق ملاكمونا ستة أوسمة بينها إثنين فضيين و أربعة نحاسية.