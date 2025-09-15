آكاد عينكاوة يضرب موعداً مع غاز الشمال بنهائي دوري كرة السلة للسيدات

شفق نيوز- بغداد

تأهل فريق سيدات آكاد عينكاوة إلى نهائي دوري أندية العراق لكرة السلة للسيدات، مساء اليوم الاثنين، بعد فوزه المستحق على فريق دربنديخان بنتيجة 61 - 32، في مباراة شهدت تألقاً لافتاً من لاعبات الفريق.

وقد تم اختيار لاعبة آكاد عينكاوة، إيلان فتاح، كأفضل لاعبة في المباراة، بعد أن قدمت أداءً مميزاً نال استحسان اللجنة الفنية المكلفة من اتحاد السلة باختيار نجمة اللقاء.

وكان فريق سيدات غاز الشمال قد نجح مساء اليوم الاثنين، في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي، عقب فوز "تاريخي" على فريق الصناعات الحربية بنتيجة كبيرة قوامها 103-23.

وبهذا سيلتقي فريقا آكاد عينكاوة وغاز الشمال في المباراة النهائية لتحديد بطل دوري أندية العراق لكرة السلة للسيدات.