أكاد عينكاوا العراقي يحلّ خامساً في البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق أكاد عنكاوا للكرة الطائرة على نظيره تلدرة السوري، يوم الخميس، في ختام مشاركته ضمن منافسات دورة الألعاب الثامنة للأندية العربية للسيدات.

وفاز فريق أكاد عينكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة الأخيرة التي خاضها في البطولة ليحتل المركز الخامس بترتيب الفرق بعد فوز اليوم.

وجرت المباراة في صالة نادي الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات البطولة الجارية في إمارة الشارقة للفترة من 2 ولغاية 12 شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة أندية تمثل ست دول عربية.

وكان فريق أكاد عنكاوا قد خسر في آخر مواجهاته بالبطولة يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أشواط دون رد أمام فريق الفتاة الكويتي الذي تأهل متصدراً بالعلامة الكاملة، فيما حقق يوم الجمعة الماضي أول فوز له على سيدات نادي البوشرية اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وعزز نادي أكاد عنكاوا صفوفه قبل البطولة بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين، هما الروسية آنا ميركوريفا والإيرانية مائدة أصفهاني، بهدف دعم الفريق ورفع مستوى الأداء استعداداً للمشاركة في المنافسات.