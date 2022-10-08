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أكاديمية ريال بيتيس الإسباني توقع مذكرة تعاون مع الكرخ 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-08T13:28:23+0000
أكاديمية ريال بيتيس الإسباني توقع مذكرة تعاون مع الكرخ 

شفق نيوز / وقعت أكاديمية ريال بيتيس الإسباني (فرع العراق)، اليوم السبت، مذكرة تعاون في مجال كرة القدم مع إدارة نادي الكرخ.

ومثل النادي في توقيع المذكرة رئيس الهيئة الادارية كريم حمادي، ونائب الرئيس حيدر علي لازم ، فيما مثل الاكاديمية المدير الفني لها نبيل زكي، ورئيس مجلس الادارة نبيل الخفاجي، ونائبه ابراهيم جاري والمسؤول الإعلامي بالأكاديمية امين شراد.

وقال رئيس نادي الكرخ كريم حمادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن، من "دواعي السرور ان يتم الاتفاق مع اكاديمية تحمل اسما كبيرا الغرض منها تطوير كرة القدم في النادي".

وأضاف، أن "الاتفاق تم على تمثيل الاكاديمية للنادي في الفئات العمرية بالمسابقات المحلية الودية، مع الالتزام بشرط العمر دون وضع اعتبار للنتائج التي ستأتي بالتأكيد في المراحل المقبلة".

من جانبه قدم المدير الفني للاكاديمية نبيل زكي "شكره وتقديره لرئيس وادارة النادي على هذا التعاون واضعا الالتزام بشرط العمر في أولويات التعامل مع جميع المنافسات".

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