كادر تدريبي جديد لقيادة فريق "الصقور"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم الأحد، عن الكادر التدريبي الجديد لفريق كرة القدم، في إطار مساعيها لتعزيز الأداء الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري نجوم العراق.

وذكرت الإدارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكابتن علي عبد الجبار سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول، على أن يعاونه كل من عبد الوهاب أبو الهيل، وسعد عبد الحميد كمساعدين، فيما تم تعيين إبراهيم سالم مدرباً لحراس المرمى".

وأضافت الإدارة، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الأوراق الفنية ودعم الطموحات بتحقيق نتائج إيجابية تنسجم مع تطلعات جماهير الصقور وتاريخ النادي العريق".

كما شددت على أن "اختيار الكادر الجديد جاء بعد دراسة معمقة لاحتياجات الفريق"، معربة عن "ثقتها التامة بقدرة الجهاز الفني الجديد على قيادة الفريق إلى المزيد من النجاحات في المنافسات المقبلة".

وأعلنت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، مساء يوم الأربعاء الماضي، إنهاء التعاقد مع المدرب لؤي صلاح بالتراضي.

وكان المدرب لؤي صلاح قد أعلن استقالته بعد الخسارة الثقيلة أمام الشرطة يوم الأحد الماضي بنتيجة 0-4 ضمن الجولة 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.