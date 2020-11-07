كاتنيتش: تدريبات المنتخب العراقي ستكون السبت مغلقة والأحد متاحة

شفق نيوز/ قرر مدرب منتخب العراق الوطني لكرة القدم سريتشكو كاتنيتش، ان تكون الوحدة التدريبية للمنتخب اليوم السبت (مغلقة)، أمام جميع وسائل الإعلام، على أن تكون الحصة التدريبية الاخيرة غدا الاحد متاحة لتلك الوسائل كافة.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة يوسف فعل لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيغادر الى الامارات بعد غد الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر".

واضاف ان "المنتخب أجرى امس أول وحدة تدريبية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا، تحضيرا لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين في الإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي".

واضاف ان "المدرب السلوفيني، كاتانيتش، قاد الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة".