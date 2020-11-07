كاتنيتش: تدريبات المنتخب العراقي ستكون السبت مغلقة والأحد متاحة

شفق نيوز/ قرر مدرب منتخب العراق الوطني لكرة القدم سريتشكو كاتنيتش، ان تكون الوحدة التدريبية للمنتخب اليوم السبت (مغلقة)، أمام جميع وسائل الإعلام، على أن تكون الحصة التدريبية الاخيرة غدا الاحد متاحة لتلك الوسائل كافة.
وقال مسؤول المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة يوسف فعل لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيغادر الى الامارات بعد غد الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر".
واضاف ان "المنتخب أجرى امس أول وحدة تدريبية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا، تحضيرا لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين في الإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي".
واضاف ان "المدرب السلوفيني، كاتانيتش، قاد الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة".