كاتانيتش يواجه الإمارات بلاعبي الدوري العراقي لغياب المحترفين

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس يوم الخميس أن مدرب المنتخب سريتشكو كاتانيتش سيعلن عن القائمة النهائية للفريق العراقي يوم الاحد المقبل .

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، ان كاتنيتش اختار تشكيلة المنتخب التي ستواجه فريق الامارات وديا في تاريخ 12 من شهر تشرين الثاني من العام المقبل.

واشار الى ان اسماء جديدة تم اختيارها من خلال متابعته للدوري العراقي الممتاز وسيكون اغلب اللاعبين من الفرق العراقية المحليه لغياب ابرز المحترفين وعدم سماح الاندية الخارجية للاعبينا الالتحاق بالمنتخب لخوض المباراة الودية .