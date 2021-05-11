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كاتانيتش يهدد بمقاطعة تدريبات المنتخب العراقي ودرجال يدخل على الخط

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-11T19:07:36+0000
كاتانيتش يهدد بمقاطعة تدريبات المنتخب العراقي ودرجال يدخل على الخط

شفق نيوز/ كشف مصدر في الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ان مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، هدد بمقاطعة المعسكر التدريبي للمنتخب لعدم استلامه مستحقاته المالية لغاية الآن، مشيراً إلى أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تمكن من حل الإشكال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن كاتانيتش أعرب عن استيائه لعدم تسديد مستحقاته لغاية الآن، وهدد بمقاطعة تدريبات المنتخب المقرر إجرائها في البصرة والتي تتضمن إقامة مباراتين وديتين استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

واضاف ان الهيئة التطبيعية وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة أكدت لكاتانيتش أنه سيتسلم مستحقاته المالية خلال الايام المقبلة.

وعزا المصدر عدم الصرف المستحقات لغاية الآن كان بسبب تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021، مؤكداً أن الوزير عدنان درجال تدخل بالموضوع ووعد بتسديد مستحقات كاتانيتش بعد عيد الفطر.

وأشار إلى أن كاتنيتش وافق على ذلك وسيتوجه مع المنتخب الى البصرة لاعداد الفريق في المعسكر استعدادا للتصفيات الآسيوية في البحرين.

وكانت الهيئة التطبيعية قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات وفقا لرؤية المدرب كاتانيتش وطلبه.

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