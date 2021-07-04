كاتانيتش ينهي عقده مع العراق ويشكوه لدى "فيفا"

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، يوم الاحد، عن فسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال كاتانيتش، في مقطع فيديو مصور، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لم استلم رواتبي منذ ٥ او ٦ اشهر.. كان بأمكاني انهاء العقد بعد شهر واحد لعدم استلام رواتبي".

وأضاف كاتانيتش، أن "بقائي مع المنتخب كان من اجل اللاعبين وانهاء المرحلة الثانية من التصفيات"، موضحاً أن "كوركيس (المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي)، اتصل بي بالفعل واخبرته بأنني قدمت شكوى لدى الفيفا وانهيت عقدي مع العراق".

وأضاف كاتانيتش، "لا يحق لي تقديم اي منهاج للاتحاد العراقي بسبب انهاء العقد وعدم وجود عقد مستقبلي".

وقدم كاتانيتش، شكره إلى "الجماهير العراقية التي وقفت معنا لثلاث سنوات ماضية".