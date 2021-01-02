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كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الإمارات الودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-02T20:29:17+0000
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الإمارات الودية

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، يوم السبت، قائمة اسود الرافدين لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي بالثاني عشر من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ووجه كاتانيتش الدعوة لـ(24) لاعباً، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع.

وضمت القائمة، أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم.

وسيسافرُ وفد المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المباراة الودية، فيما سيعود من الامارات إلى العراق يوم 13 من الشهر الحالي.

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