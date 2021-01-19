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كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-19T14:43:22+0000
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

شفق نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، يوم الثلاثاء، قائمة المنتخب لمباراة الكويت الودية والتي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات أسود الرافدين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمت قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت 23 لاعباً، وهم كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل لخط الدفاع.

كما ضمت قائمة الأسود اللاعبين: أمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم.

وسيسافرُ وفد منتخب العراق يوم السبت المقبل إلى محافظة البصرة، لبدء تحضيراتهِ قبل مواجهة الأزرق الكويتي التي تتزامن مع زيارة لجان الاتحاد الخليجي لكرة القدم للإطلاع على المنشآت والمحافظة قبل منح العراق حق استضافة خليجي 25.

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