كاتانيتش يعتذر لطاجكستان وجيبوتي

شفق نيوز/ اعتذر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش من اللعب أمام منتخبي طاجكستان وجيبوتي وديا خلال شهر اذار وهي ايام "الفيفا دي".

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز، ان كاتانيتش اعتذر من اللعب مع هاتين الدولتين لانه يحبذ اللعب مع فريق مشابه لأسلوب هونغ كونغ وكمبوديا بعد تلقيه عرضين من مدربي المنتخبين.

واضاف انه وبعد الاتفاق مع فيتنام على كل شيء وإقامة اللقاء تراجع الفيتناميون بسبب انتشار وباء كورونا حيث منع الفريق من السفر لأن القيود والبروتوكول الصحي في فيتنام صعب ويمنعهم من السفر.

واشار الى انه تم تأمين مباراة ودية أمام الهند في التاسع والعشرين من اذار المقبل في معسكر المنتخب العراقي المقبل بالإمارات وهذا غير كاف على حد تصور كاتانيتش الذي يطمح لخوض المزيد من المباريات الودية.

ويتصدر منتخب أسود الرافدين ترتيب المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، برصيد 11 نقطة أمام البحرين بفارق نقطتين، ويحل المنتخب الإيراني ثالثا برصيد 6 نقاط مع مباراة أقل، ثم هونغ كونغ بخمس نقاط فمنتخب كمبوديا خامسا بنقطة واحدة.