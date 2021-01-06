كاتانيتش يصل دبي والمنتخب يلتحق به غداً للقاء الإمارات ودياً

شفق نيوز/ أفاد المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس بأن مدرب المنتخب السلوفيني كاتانيتش وصل الأربعاء إلى دبي قبل يوم من وصول المنتخب للقاء الإمارات ودياً.

وقال كوركيس لشفق نيوز، إنه "من المقرر أن يتوجه منتخبنا الوطني يوم غد الخميس الى دولة الامارات بغية التجمع هناك استعدادا لملاقاة منتخب الامارات ودياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من الشهر الحالي".

وأضاف أن "الفريق سيباشر بتدريباته في اليوم التالي من وصوله بحضور كافة اللاعبين بضمنهم ثلاثة محترفين اساسيين سيكونون ضمن القائمة وهم علي عدنان، وريبين سولاقا، وصفاء هادي".

وأشار كوركيس إلى أن "القائمة النهائية للمنتخب اضافة للاعبين الثلاثة تالفت من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلاء علي مهاوي ومصطفى محمد جبر وضرغام اسماعيل وحسن رائد وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وامجد عطوان ومحمد قاسم ماجد ومازن فياض وإبراهيم بايش وحسين علي وسجاد جاسم وشريف عبد الكاظم وشيركو كريم وعلاء عبد الزهرة ومحمود خليل وأيمن حسين".