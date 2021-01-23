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كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-23T07:53:53+0000
كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

شفق نيوز/ اكدت اداراة نادي النفط الرياضي، يوم السبت، ان مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم كاتنانيتش دعا مهاجم فريقها الكروي محمد داود لتشكيلة المنتخب.

وقال المنسق الاعلامي لنادي النفط جمعة الثامر، لوكالة شفق نيوز، إن باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني اتصل بإدارة النادي يطلب تفريغ اللاعب محمد داود والتحاقه بالمنتخب للقاء الكويت في يوم 27 من الشهر الجاري.

وبين ان داود سيلتحق مع المنتخب الوطني اليوم وسيغادر الى البصرة بغية التجمع هناك واجراء عدد من الوحدات التدريبية قبل لقاء الكويت وديا.

واشار الى ان الدعوة جاءت بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه محمد داود خلال الدوري العراقي الممتاز مما دفع كاتانيتش لاستدعائه لتشكيلة المنتخب الوطني.

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