كاتانيتش يستدعي لاعبين جدد ومهاجم النجف يعلق: أنا ثالث هدافي الممتاز

شفق نيوز / علق مهاجم نادي النجف لكرة القدم، أحمد كوني، يوم الخميس، على خيارات مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتانيتش، "الجديدة" بعد انسحاب لاعبي الشرطة وعدم وجوده ضمن القائمة المستدعاة.

وقال كوني لوكالة شفق نيوز، إن "الخيارات الجديدة من اللاعبين المستدعين للمنتخب بعد عودة لاعبي الشرطة لفريقهم يتحملها المدرب كاتانيتش، كونه هو من يتابع الدوري وهو الذي يرى من يستحق تمثيل المنتخب"، لافتا إلى أن "عدم استدعاءه للمنتخب الوطني، أمر عائد للمدرب السلوفيني".

وأضاف، أن "الإصابة التي أبعدته قرابة 8 مباريات منها 7 في الجولة الثانية، ربما تكون سببا رئيسيا بعدم تواجده بالمنتخب في الوقت الحالي".

وأشار كوني، إلى أن "ترتيبه حاليا بقائمة هدافي الدوري العراقي للموسم الحالي هو الثالث، برصيد 11 هدفا، من 23 مباراة فقط"

إلى ذلك، وجهَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لستة لاعبين جدد للالتحاق بمعسكر المنتخب المقام حالياً في محافظة البصرة، تحضيراً لمواجهتي طاجيكستان والنيبال ودياً.

وقررَ كاتانيتش دعوة كل من اللاعبين مصطفى ناظم ومحمد عبد الزهرة وأحمد عبد الحسين وسجاد جاسم وبسام شاكر ومحمد رضا، وذلك لتعويض غياب لاعبي الشرطة بعد مغادرتهم بعثة المنتخب بقرار من قبل أدارة النادي.