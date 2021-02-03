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كاتانيتش يستدعي "المنبوذين" الأربعة لمباراة هونغ كونغ

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-03T11:52:29+0000
كاتانيتش يستدعي "المنبوذين" الأربعة لمباراة هونغ كونغ

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية الأربعاء دعوة المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي كاتانيتش أربعة لاعبين محترفين لتشكيلة المنتخب ضمن قائمته الجديدة لمواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة.

وقال هشام محمد المنسق الاعلامي للتطبيعية لوكالة شفق نيوز ان "اللاعبين الأربعة هم: جيستن ميرام واحمد ياسين وجيلوان حمد واسامة رشيد".

واضاف ان كاتانيتش دعاهم ضمن القائمة الاخيرة التي ستضم لاعبين جدد ايضا سيتم دعوتهم لاحقا.

وكان كاتانتش قد تعمد ابعاد اللاعبين الاربعة لموقف سابق اتخذه بشانهم ولم يستدعهم كعقوبة رادعة رغم مطالبات اعلامية ومفاتحته من قبل التطبيعية.

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