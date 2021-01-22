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كاتانيتش يحط الرحال في البصرة مبكراً ويدرس توليفة شبابية للقاء الكويت

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-22T04:58:45+0000
كاتانيتش يحط الرحال في البصرة مبكراً ويدرس توليفة شبابية للقاء الكويت

شفق نيوز/ وصل مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش إلى البصرة استعدادا للقاء الكويت في 27 من الشهر الجاري.

وقال باسل كوركيس مدير الفريق لوكالة شفق نيوز ان "كاتانيتش وصل للبصرة قبل وفد منتخبنا الوطني الذي سيتوجه السبت بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز".

وبين ان كاتانيتش "قد وضع تشكيلة المنتخب المؤلفة من 23 لاعبا للقاء الكويت ووضع في حساباته غياب بعض اللاعبين البارزين مثل علي عدنان ومهند علي وعلاء عباس وبشار رسن وانه سيزج بلاعبين شباب في اللقاء المرتقب".

واشار الى ان كاتانيتش ابدى ارتياحه لاقامة اللقاء المرتقب بغية تشخيص قدرات اللاعبين والتوصل الى تشكيلة منسجمة.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني لمباراة الكويت 23 لاعباً، وهم كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل لخط الدفاع ، وأمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم.

 

 

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