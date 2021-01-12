كاتانيتش يتطلع لاختبار وجوه شابة لودية الإمارات

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، يوم الثلاثاء، إنه يتطلع لإختبار لاعبين جدد خلال ودية الإمارات التي تجرى في وقت لاحق من اليوم.

وقال كاتانيتش "نأمل ان نرى لاعبينا يقدمون مستوى جيداً في لقاء اليوم، كما اتطلع لاختبار بعض اللاعبين الأساسيين وبيان جاهزيتهم مثل علي عدنان وصفاء هادي، اذ لم يلعب صفاء منذ اشهر لانه كان مصابا.

وعن تقييمه للمنتخب الإماراتي قال كاتانيتش؛ "ربما يكون منتخب الامارات جاهز اكثر من منتخبنا للقاء اليوم، لأن لاعبيه دخلوا المعسكر التدريبي منذ تسعة أيام قبلنا، على العكس من منتخبنا فقد تدربنا اياما قليلة فقط".

وأكد ان "المباراة اولا واخيراً ودية واريد ان ارى مستوى اللاعبين، كما أن على اللاعبين الجدد إثبات جدارتهم، واغتنام الفرصة واجباري لجعلهم اساسيين في المنتخب".

واكد ايضاً ان "الفريق يعاني من مشكلة نقص المهاجمين، لكننا سنختبر لاعبين ونأمل أن يوفقوا بخاصة عدد من الوجوه الشابة التي اختارها من فرق الدوري المحلي بغياب عدد من اللاعبين المحترفين امثال ميمي وبشار رسن وعلاء عباس".