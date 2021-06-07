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كاتانيتش عن مباراة كمبوديا: أدّينا نصف واجبنا وطقس البحرين غير عادي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-07T18:14:28+0000
كاتانيتش عن مباراة كمبوديا: أدّينا نصف واجبنا وطقس البحرين غير عادي

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، يوم الإثنين، أحقية أسود الرافدين بالفوز على منتخب كمبوديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن "الفوز كان مهماً بالنسبة لنا، أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول رغم تسجيلنا ثلاثة أهدافٍ، وفي الشوط الثاني انخفض الرتم، وهذا شيء طبيعي لكوننا نلعب في ظروف صعبة جداً".

وأضاف، "لقد أدّينا نصف واجبنا في المباراة، وعلينا نسيان مباراة كمبوديا والتفكير في مباراة هونغ كونغ المقبلة، والتي نأمل أن نقدم فيها مستوى أفضل من مباراة اليوم".

وختم كاتانيتش حديثه، أن "الطقس هنا غير عادي، الرطوبة مرتفعة جداً، واللاعبون يشعرون بالإرهاق مع مرور دقائق المباراة، وهذا ما حصل في الشوط الثاني".

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