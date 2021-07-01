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كاتانيتش: إعداد الفريق هو الذي يحدد الصعب والسهل في المواجهات الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-01T13:03:26+0000
كاتانيتش: إعداد الفريق هو الذي يحدد الصعب والسهل في المواجهات الدولية

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، يوم الخميس، أن الإعداد الجيد وتهيئة الفريق هي ما يحدد مستواه في المسابقات الدولية.

وقال كاتانيتش في أول تعليق له على قرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم، ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "ليس هناك سهلا او صعبا في التصفيات المونديالية، كل شيء سيكون سهلا و متاحاً إذا كنت جيدا ومتهيئاً له".

وأضاف أن "السهل والمتاح سيكون صعبا وعسيرا إذا كنت سيئا في التعامل معه والإعداد له".

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بكوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمشاركة 12 منتخباً.

وجاء في المجموعة الأولى كل من، إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

كما تضمنت المجموعة الثانية، اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

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