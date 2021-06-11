كاتانيتش: حققنا المهم بمباراة هونغ كونغ وأمرُ بأصعب فترة بحياتي

شفق نيوز/أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أن المنتخب حقق المهم بالفوز على منتخب هونغ كونغ بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد المحرق في المنامة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه "يمر بأصعب فترة بحياته كمدرب"، مضيفا "اليوم حققنا ثلاث نقاط، وأدّينا العمل المطلوب منا، وهذا هو الأهم ، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، عانينا من الشيء نفسه في البصرة، إنها مهمة صعبة أن تلعب ضد ١٠ لاعبين بمساحة ٦٠ متراً".

وأضاف، "لقد شاهدت العديد من المباريات لفرق كبيرة حول العالم ،وكيف تعاني من تسجيل الأهداف أمام فرق صغيرة تدافع بشكل كامل، كرة القدم لعبة صعبة ونحن أدّينا عملنا اليوم".

وتابعَ : "بكل تأكيد نستطيع أن نتطور، ربما علينا أن نطور بعض الامور.. نعم إيران فازت بنتيجة ٣-١ لكنها فازت من حالات معينة وليس من خلال خلق فرص".

وختم حديثه، "في هذه التصفيات الأهم أننا حصلنا على الـ٦ نقاط، لأنه بصراحة في هذه الفترة نحن لسنا على ما يرام، هناك العديد من المشاكل، فنحن نلعب ثلاث مباريات على هذه الأرضية، ونحن منذ ١٠ أيام محجورون في الغرف، ولا أشاهد اللاعبين ولا أعلم حتى ماذا يأكلون، ألتقي بهم فقط في التمرين، لذا فالوضع صعب، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم حصلوا على المطلوب، لأنني بصراحة أمر ُ بأصعب فترة بحياتي كمدرب".