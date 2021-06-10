كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

شفق نيوز/ أكدَ السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، جاهزية لاعبيه لخوض مباراة هونغ كونغ يوم غدٍ الجمعة والتي ستقام على استاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي لمباراة هونغ كونغ: " بالنسبة لفريقنا لا يوجد شيء خاص ونحنُ جاهزون لمباراة الغد، ونعرف ماذا علينا أن نفعله.. الهدف دائماً هو الفوز والحفاظ على صدارتنا".

وأوضحَ: "بالنسبة للوضع العام فهو كما عليه، يجب أن نركز على عملنا.. إذا قلت لكم بكل ما أفكر به فسيكون الوضع غير جيد بالنسبة لي، لذا الأفضل أن أبقى صامتاً ونحقق الثلاث نقاط يوم غد".