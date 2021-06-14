كاتانيتش: المنتخب العراقي جاهز لمواجهة ايران والفوز للأقوى

شفق نيوز/ أكدَ مدربُ المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، يوم الاثنين، جاهزية المنتخب لمباراة إيران يوم غدٍ في ختام الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقالَ كاتانيتش، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، " أنا مدرب كرة قدم وبالتأكيد ألعبُ من أجل الفوز ، وبالنهاية الفريق الأفضل هو من سيفوز.. لا أريد أن أعمل حسابات أخرى، نحن نعرف أين نقف وسنقدم أفضل ما عندنا".

وأضافَ "شاهدنا لاعبيهم وهم شاهدونا، نعرف كيف يلعبون وهم يعرفون كيف نلعب، لا توجد هناك أسرار رغم انه توجد اختلافات بسيطة منذ آخر مواجهة بيننا".

وتابعَ مدرب منتخبنا الوطني: "تسألني مَن سيفوز؟، هذا يعتمد على ظروف المباراة، الفائز سيكون الفريق الأقوى بالمباراة ويسيطر على اللعب وربما قليلا من الحظ.. أمور بسيطة تفرق في هكذا مباريات كبيرة".

وختمَ كاتانيتش حديثه بالقول :" مع انطلاق صفارة الحكم، المباراة تبدأ بنتيجة صفر صفر، وبعدها تكون المباراة بيد اللاعبين ونحن هنا لمساندتهم".

بدوره أكد لاعبُ المنتخب العراقي لكرة القدم، بشار رسن، عزم جميع اللاعبين تحقيق الفوز على منتخب إيران والتمسك بصدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

وقالَ رسن، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيران يوم غدٍ الثلاثاء: "إنها مباراة مهمة.. أنهينا آخر مباراتين وحصلنا على العلامة الكاملة، وسنكون جاهزين لهذه المباراة وتحقيق نتيجة ايجابية وخطف بطاقة التأهل من خلال المركز الأول.. إن شاءالله يكون جميع اللاعبين بيومهم في مباراة الغد".

وأكدَ :" المباراة مهمة وهي مباراة ثلاث نقاط.. كل مباراة ندخل لها من أجل الحصول على العلامة الكاملة، نحن لدينا سجل جيد، خصوصاً آخر 20 مباراة حققنا فيها نتائج ايجابية".

وختمَ رسن حديثه في المؤتمر الصحفي: "سندخل للمباراة مهما كانت قوة المنافس وطموحنا هو تحقيق نتيجة إيجابية.".