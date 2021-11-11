كابتن المنتخب العراقي: مباراتنا مع سوريا مفترق طرق

شفق نيوز/ اكد كابتن المنتخب العراقي لكرة القدم، علاء عبد الزهرة، يوم الخميس، المباراة مع منتخب سوريا "مفترق طرق" للحصول على احدى بطاقات التأهل للتصفيات.

وقال عبد الزهرة باتصال هاتفي من قطر، مع وكالة شفق نيوز، ان "لقاء منتخبنا الوطني مساء اليوم مع منتخب سوريا هو مفترق طرق، فإن الفوز يمنحنا الامل لحجز احدى بطاقات التأهل للتصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم".

واشار الى ان "مباراة اليوم لها اهمية خاصة اذ كلا الفريقين يسعيان للفوز لاسيما وان منتخب سوريا يسعى للعودة مجددا للتنافس في المجموعة".

وأضاف "لقاء اليوم سيكون تنافسياً وسنعمل على ان نقدم مستوى مشرف يتحقق من خلاله الفوز الذي سيكون هدفنا الوحيد".

وختم عبد الزهرة، بالقول "على جميع اللاعبين أن يكونوا على قدر من المسؤولية داخل الملعب وان نسعى جميعا كلاعبي منتخب ان نكون عند حسن ظن المتابعين وتحقيق الفوز الذي سيكون فرصة لمصالحة جمهورنا العزيز".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري في الساعة الثامنة من مساء اليوم في قطر، ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم.