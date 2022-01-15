كابتن "القيثارة" يحذر من المرحلة الثانية: لقب الدوري العراقي مازال مبهماً

شفق نيوز/ رأى كابتن نادي الشرطة العراقي علاء عبد الزهرة، يوم السبت، أن لقب الدوري الممتاز مازال مبهماً ولم يحسم لفريقه "القيثارة" بعد، كما يتوقع الكثيرون رغم النتائج الايجابية والفارق الواسع مع اقرب المنافسين.

وقال عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، إن الدوري طويل وهنالك مرحلة كاملة ومن الخطأ أن نطمئن ونعلن من الان قد ضمننا الدوري ونقول ان دوري 2021-2022 حسم لصالح الشرطة بسبب الفارق الفني وفرق النقاط عن اقرب المنافسين .

وأضاف أن فريقنا هو الاميز والابرز والاقوى حتى الان وفق المعطيات على الساحة، محذراً لاعبي فريقه بوجود مرحلة ثانية ستستعد الفرق لاعادة اوراقها وتعزيز صفوفها بنجوم ومحترفين وربما نواجه ظروف تختلف عن المرحلة الاولى .

وشدد على ضرورة توازن وعدم تراخي زملاءه في النادي ورفع مستواهم وبذل جهد مضاعف من اجل اثبات الجدارة، والتأكيد أن الشرطة الافضل في المرحلة الثانية .

وأرجع عبد الزهرة، سبب نجاح الفريق وتصدره بجدارة دون خسارة الى عمل الفريق كعائلة واحدة، مشدداً ضرورة الاستمرار بنفس الروحية والاندفاع لضمان لقب الدوري الذي نأمل ان يكون هذا الموسم "شرطاوي".

ويتصدر فريق نادي الشرطة فرق الدوري العراقي الممتاز قبل انتهاء المرحلة الاولى برصيد 50 نقطة بفارق 16 نقطة عن اقرب منافسه الطلبة الذي يمتلك 34 نقطة .